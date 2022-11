Retirada de Kherson: "Rússia está sob muita pressão"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que a Rússia está sob forte pressão na Ucrânia. É a reação de Stoltenberg ao anúncio da retirada de Kherson.

"Isto deixa claro que a Rússia está sob muita pressão e, se abandonarem Kherson, isto será mais uma vitória para a Ucrânia", afirma.

As tropas da Rússia vão retirar-se do lado ocidental (margem esquerda) do rio Dniepre, noticia a agência russa TASS, acrescentando que o ministro da Defesa da Rússia foi informado esta quarta-feira pelos comandantes militares no terreno de que era impossível abastecer com mantimentos a cidade de Kherson e outras áreas da margem ocidental do rio Dnieper, tendo Shoigu concordado com a proposta de recuo das tropas para a margem leste.

A ordem foi dada pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu.