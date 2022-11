Chefe da diplomacia europeia saúda "ponto de viragem" na guerra na Ucrânia

O chefe da diplomacia europeia saudou esta segunda-feira as "muito boas notícias" que chegam da guerra na Ucrânia, designadamente com a retirada russa da cidade de Kherson, mas sublinhou que a União Europeia deve continuar a apoiar a Ucrânia.

Em declarações à chegada a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, comentou que "as notícias da guerra na Ucrânia são muito boas para os ucranianos", pois o exército russo está a retirar as suas forças da região de Kherson, o que considerou "um ponto de viragem" no conflito, lançado por Moscovo em fevereiro passado.

Considerando que os últimos desenvolvimentos no terreno mostram que "a estratégia de apoiar militarmente a Ucrânia foi a certa", Borrell defendeu a necessidade de a UE "continuar a apoiar a Ucrânia" e comentou que, nesse quadro, os 27 tomarão esta segunda-feira mais "uma importante decisão, que é o lançamento da missão de treino para o exército ucraniano".

“Decidimos em tempo recorde lançar a missão e torná-la operacional em poucas semanas. Será na Polónia e há muitos países que querem participar nesta missão, que irá treinar cerca de 15 mil soldados ucranianos.”

Uma reportagem da SKY News, parceira da SIC.