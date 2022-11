Rússia mergulha Ucrânia na "idade da pedra": ataques deixam milhões de pessoas sem luz

A neve já caiu em muitas regiões da Ucrânia e avizinha-se um inverno com temperaturas negativas. Não seria motivo de preocupação, se o país não estivesse mergulhado na guerra. Em quase todo o país falta luz e aquecimento. Isto porque, Moscovo encarregou-se de danificar metade das infraestruturas energéticas cruciais ucranianas.

Os cortes de eletricidade são uma constante em quase todas as regiões, graças aos ataques russos, que estão a mergulhar o país na “idade da pedra”.

A estratégia russa está a afetar mais de 10 milhões de pessoas, que ficaram sem luz.

As autoridades aceleram os trabalhos de reparação ao mesmo tempo que o frio começa a chegar em força no país.

O autarca de Kiev, Vitaly Klitschko, deixa o alerta para a comunidade internacional se mobilizar para ajudar a população, que poderá ficar sem aquecimento e sem comunicações.

A ajuda começou a chegar do país vizinho, a Roménia, que enviou três camiões com geradores elétricos para as zonas ucranianas mais afetadas.

De Portugal também está previsto o envio esta semana de um carregamento de geradores, roupa quente e mantas.