Parlamento Europeu classifica Rússia como Estado patrocinador de terrorismo

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma resolução que classifica a Rússia como um estado patrocinador de terrorismo.

A maioria dos deputados defende ainda que o Kremlin deve ser julgado por crimes de guerra.

A resolução foi aprovada com 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções. PSD e CDS votaram a favor, Bloco absteve-se e PCP votou contra.

Os eurodeputados consideraram também que o quadro jurídico deve ser alterado por forma a permitir que a União Europeia possa designar oficialmente países como patrocinadores do terrorismo, com as consequentes restrições para as relações com os Estados em causa.

A resolução pede também ao Conselho da UE que inclua na lista de organizações terroristas a organização paramilitar russa "Grupo Wagner", o 141.º Regimento Especial Motorizado, também conhecido como 'Kadyrovites' e outros grupos armados, milícias e forças financiadas pelo Kremlin (Presidência russa).