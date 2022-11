Cirurgiões tratam doentes sem eletricidade na Ucrânia

A Rússia continua a atingir infraesturas de civis em várias regiões da Ucrânia. Em Kiev, grande parte da população continua sem eletricidade e sem água.

As imagens da NASA mostram a magnitude dos ataques das forças russas. O país está mergulhado na escuridão depois das forças russas terem disparado 70 mísseis em apenas um dia.

As autoridades ucranianas preveem o inverno mais difícil desde a II Guerra Mundial. Com as escolas e hospitais a funcionarem com recurso a geradores a diesel.

Muitos médicos tiveram de trabalhar sem luz, impossibilitados de usar elevadores para transportar pacientes para cirurgias e a operar com faróis, luzes de telemóveis e lanternas.