Autarca de Kharkiv multado por falar russo na televisão ucraniana

O presidente da câmara de Kharkiv, Igor Terejov, foi multado por falar russo na televisão ucraniana. A coima é de cerca de 100 euros. O autarca também utilizava o russo nas próprias redes sociais.



Já desde antes do início da guerra que Kiev instaurou o ucraniano como língua comum no país. O autarca de Kharkiv tem agora um mês para recorrer da decisão.

De acordo com a Comissão para a Proteção da Língua do Estado, o autarca foi multado em 3.400 hryvnias (cerca de 93 euros) pelo uso de "linguagem profana" durante os discursos televisivos, assim como nas suas páginas do Facebook e do Telegram.

A punição vai entrar em vigor a 4 de dezembro de 2022, data em que terminarão as quatro semanas de que Terejov dispõe para recorrer.