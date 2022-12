Apresentador pró-Kremlin divulga críticas de soldados russos na linha da frente

Vladimir Soloviov, apresentador de um programa televisivo pró-Kremlin de grande audiência na Rússia, visitou a linha da frente da invasão da Ucrânia, onde ouviu de soldados russos críticas aos abastecimentos e à anterior liderança militar.

A má qualidade da comida e da água foi apontada, no programa emitido na noite de domingo (madrugada em Lisboa), por elementos de uma tripulação de helicópteros.

"Mas quem é que confecciona a vossa alimentação?", perguntou-lhes Soloviov. "Somos nós próprios", reponderam-lhe. "Quando voam, levam sempre com eles pistolas e granadas, pois nenhum deles quer ser feito prisioneiro", afirmou Soloviov durante o referido programa.

Os militares russos da força aérea fazem 3, 5 ou até 7 operação por dia, "consoante as necessidades", referiu. Segundo Soloviov, na frente grassa também evidente descontentamento com a forma como o antigo comando conduziu a estratégia ofensiva das tropas russas.

"Os golpes [contra a Ucrânia] deveriam ter sido mais contundentes", criticaram alguns militares. O tenente-general na reserva Andrei Guriolov, deputado da Duma e participante no programa de Soloviov, advogou mesmo o "apuramento de responsabilidades do antigo comando" e disse confiar plenamente no general Serguei Surovikin, o atual responsável pelas operações militares na frente ucraniana.