Comissão independente investiga crimes de violência sexual em Kherson

Há uma Comissão Internacional Independente a investigar os crimes de violência sexual cometidos pelos soldados russos em Kherson. Agora que a cidade ucraniana está novamente sob controlo de Kiev, começou o trabalho para recolher toda a informação que pode levar a Rússia ao Tribunal de Haia para ser julgada por crimes de guerra.

A destruição da cidade vê-se nas habitações e vive nos sobreviventes dos crimes de guerra. A investigação da equipa legal internacional é sobre crimes sexuais em Kherson, durante a ocupação russa.

Até agora foram identificados dez centros de detenção em Kherson, locais onde os russos praticariam barbaridades.

As polícias e os procuradores locais, assim como as ONG no terreno, esperam que, com o tempo, haja mais vítimas a denunciar os crimes. Até para começarem o caminho da cura psicológica dos traumas desta guerra.