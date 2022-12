Zelensky e Biden vão discutir "a cooperação abrangente entre os dois países, em particular no que respeita ao reforço da capacidade de resistência e defesa da Ucrânia, apoiando a sua soberania e restaurando a integridade territorial".

"O Presidente Biden aguarda com expectativa a chegada do Presidente Zelensky à Casa Branca hoje, 21 de dezembro", acrescentou Karine Jean-Pierre.

A visita do chefe de Estado ucraniano confirma que os Estados Unidos irão apoiar a Ucrânia "durante o tempo que for necessário", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, citada pela agência AFP.

O anúncio foi feito pela Casa Branca que adiantou ainda que o encontro acontece antes de Zelensky discursar no Congresso dos Estados Unidos da América.

Viagem foi preparada sob "sigilo absoluto"

A viagem foi preparada sob "sigilo absoluto" e com grande preocupação pela segurança de Zelensky, noticiou esta quarta-feira o jornal norte-americano The New York Times (NYT), citado pela agência espanhola EFE.

Altos funcionários da administração norte-americana, que falaram ao jornal na condição de não serem identificados, disseram que a Casa Branca estava ansiosa por organizar a viagem de Zelensky, mas não ignorou que "os riscos envolvidos numa tal visita eram elevados".

Dado que a Ucrânia está envolvida numa guerra com a Rússia, o planeamento da viagem foi "levado a cabo sob sigilo absoluto", disseram as fontes oficiais ao NYT.

Um alto funcionário da administração norte-americana disse num telefonema com jornalistas que Biden não irá à reunião desta quarta-feira "com uma mensagem que tente pressionar ou empurrar Zelensky de qualquer forma para a mesa de negociações" para procurar uma saída diplomática para a guerra com a Rússia.

O funcionário, que também falou sob a condição de não ser identificado, segundo a EFE, disse ainda que a Rússia não deu qualquer indicação de que estava disposta a participar de boa-fé em conversações sobre o fim da guerra.