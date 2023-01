Portugal quer enviar tanques para a Ucrânia, mas entrega depende da Alemanha

Vários países comprometeram-se com os novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia. Portugal, por exemplo, ter-se-à comprometido com a entrega de alguns tanques, segundo avançou esta quinta-feira Zelensky, mas a entrega do equipamento está pendente por causa da hesitação alemã.

Os tanques Leopard-2 são os mais eficazes do mundo e estão em vários países da aliança atlântica, incluindo Portugal. O objetivo é enviá-los para a Ucrânia, mas falta a luz verde da Alemanha, país onde foram fabricados.

O Presidente Zelensky critica a atitude da Alemanha.

"Para ser sincero, a Finlândia, Portugal, Espanha e muito outros países estão prontos para fornecer uma pequena quantidade de blindados, o número de blindados que têm. Estavam prontos para o fazer mais cedo. Estamos à espera de autorização".

A hesitação tem sido alvo de muitas críticas com países como a Polónia a ponderar a entrega dos carros de combate mesmo sem as licenças.

A insistência com os tanques está relacionado com o receio da Ucrânia que as semanas de inverno sejam usadas pelas forças russas para um reforço militar e uma nova ofensiva de larga escala.