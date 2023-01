Guerra Rússia-Ucrânia

Suécia vai começar a enviar sistemas de artilharia pesada para a Ucrânia

Vadim Ghirda

A decisão foi comunicada em conferência de imprensa após uma reunião do Executivo de Estocolmo. O apoio militar é decisivo, disse o primeiro-ministro da Suécia, porque pode alterar "as iniciativas sobre as tomadas de posição" no terreno no próximo inverno.