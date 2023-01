“Primeiro tanques, depois armas nucleares”: o receio de Trump sobre ajudas à Ucrânia

O ex-Presidente dos Estados Unidos mostrou-se contra o envio dos tanques Abrams para a Ucrânia. Na Truth Social, Donald Trump escreveu: "primeiro vão os tanques, depois vão as armas nucleares".

Recorde-se que Joe Biden anunciou na quarta-feira o envio de 31 carros de combate para ajudar as forças ucranianas. De acordo com Biden, estes tanques são os “mais eficazes do mundo” e deverão chegar à Ucrânia dentro de alguns meses.

A decisão de Washington surge numa altura em que os Aliados se unem para ajudar a Ucrânia a preparar-se para uma possível contraofensiva russa na primavera.

Os militares ucranianos terão de ser treinados para que possam usar estes tanques. Embora sejam uma arma altamente sofisticada, também são um desafio a nível da manutenção e logística de abastecimento. Segundo a Reuters, o custo de um tanque Abrams, incluindo o treino e manutenção, pode chegar aos 10 milhões de dólares.

Depois de tanques, Zelensky pede mísseis de longo alcance e aviões de combate

Entretanto, na quinta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos aliados ocidentais o envio de mísseis de longo alcance e aviões de combate.

"Também devemos permitir a entrega de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, isso é importante. Devemos também expandir a nossa cooperação em artilharia e [viabilizar] o envio de aviões de combate", disse Zelensky no seu discurso diário publicado nas redes sociais.

Após ter elogiado a decisão de Washington, o líder ucraniano disse que "o principal agora é a velocidade e o volume. A velocidade de treino dos nossos militares, a velocidade de fornecimento de tanques para a Ucrânia".