O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a situação na frente de batalha é "extremamente grave", sobretudo na região de Donetsk, com a destruição de cidades e vilas pelas forças russas.

"Os ocupantes não estão só a atacar as nossas posições, estão a destruir metodicamente as cidades e aldeias à volta", disse o chefe de Estado ucraniano no seu habitual discurso diário dirigido à nação.

Segundo Zelensky, o Exército russo "não carece de meios de destruição", quer de artilharia, aviação ou mísseis.

"E isso só pode ser interrompido pela força", advertiu, elogiando, mais uma vez, o heroísmo dos seus soldados que lutam na região.

“Combates ferozes”

Na cidade mineira de Vougledar, que tinha 15.000 habitantes antes da invasão russa, e que está a 150 quilómetros de Bakhmout, mantiveram-se combates "brutais".

Segundo um responsável das autoridades pró-russas na região oriental de Donetsk, as tropas russas foram-se "estabelecendo no sudeste e leste da cidade".

O porta-voz do Exército ucraniano para a zona leste, Serguiy Tcherevaty, confirmou "combates ferozes", assegurando ao mesmo tempo que os russos foram repelidos.

A Ucrânia referiu esta semana que tropas russas intensificaram os seus ataques no leste, enquanto o Instituto para o Estudo da Guerra sublinhou que a Rússia está a tentar "dispersar" as forças ucranianas para "criar as condições para uma operação ofensiva decisiva".

Soldados russos e mercenários do grupo paramilitar Wagner capturaram recentemente Soledar, ao norte de Bakhmout, um primeiro sucesso em muitos meses após uma série de fracassos para o Kremlin.