As autoridades ucranianas estão a desenvolver esforços juntos dos parceiros ocidentais para conseguirem aviões de combate, uma iniciativa que tem sido difícil, com o Presidente polaco a dizer que a entrega de caças tem de ser uma decisão conjunta.

No norte do país, os soldados ucranianos mantêm-se vigilantes e realizam exercícios militares, numa altura em que se aproxima o marco de um ano de guerra.

Foi a partir da fronteira norte da Ucrânia que, há quase um ano, as forças de Moscovo marcharam sobre Kiev.

As últimas duas semanas foram as mais mortíferas para as forças russas, desde o início da guerra em larga escala, avançam os serviços de informação britânicos. Mais de 800 baixas por dia são justificadas pelo boletim diário do Ministério da Defesa do Reino Unido com a falta de treino, fraca coordenação e poucos meios ao longo de toda a linha da frente.