Zelensky promete aos ucranianos que ataques russos vão ter consequências legais

O Presidente da Ucrânia, Volodimyr Zelensky, garante aos ucranianos que os ataques feitos pela Rússia vão ter consequências legais. Enquanto as forças de Moscovo continuam a pressão no leste do país, em Kiev, este domingo de manhã, rezou-se pela paz.

Quase um ano depois da invasão, a capital ucraniana está mais tranquila do que o sul e leste do país. No mosteiro de São Miguel, os fiéis reuniram-se em oração.

Impulsionado pela Conferência de Segurança, em Munique, Zelensky prometeu aos ucranianos, no habitual discurso diário à nação, que Rússia será responsabilizada por todos os ataques.

A poucos dias de se assinalar o primeiro ano da invasão, as tropas russas aumentam a pressão no leste, numa tentativa de conseguir avanços em Donetsk antes de 24 de fevereiro.

Na cidade de Vuhledar, apesar da violência das últimas semanas, ainda há habitantes. A maioria da população já deixou as cidades e vilas mais pressionadas no leste do país. Idosos e desempregados são os últimos a sair.