Um ano depois do início da guerra na Ucrânia, o economista e comentador da SIC, João Duque, faz um balanço dos efeitos económicos do conflito.

Na SIC Notícias, afirma que as expectativas, quando a guerra começou, "eram mais negativas do que aquilo que se veio a verificar".

No balanço, o economista fala sobre as possíveis marcas e cenários para o futuro, da estratégia para reduzir a dependência do gás russo e do impacto das sanções económicas sobre a Rússia.