Guerra Rússia-Ucrânia

"Os russos na frente de batalha não têm munições e estão a atacar com pistolas e pás"

A análise do comentador da SIC, Germano Almeida, à situação no terreno na guerra na Ucrânia e à visita do ministro da Defesa russo a Mariupol, salientando que "Putin nunca se dignou a ir à frente de batalha - mostra o grau de coragem que não tem".