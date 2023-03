Ativista pró-Rússia julgada na Alemanha por defender guerra na Ucrânia

Uma ativista pró-Rússia, que no ano passado organizou várias manifestações de apoio ao Kremlin na Alemanha, será julgada por aprovar a prática de um crime, adiantou esta quarta-feira à agência Efe fonte do Tribunal de Colonia.

"A ré expressou a sua aprovação à guerra de agressão russa na Ucrânia no âmbito de uma manifestação pró-Rússia em 5 de maio de 2022", explicou a porta-voz daquele tribunal no oeste da Alemanha, depois de vários órgãos de comunicação social noticiarem o caso.

De acordo com o portal de informação "T-Online", a arguida é a cidadã russa Elena Kolbasnikova, que juntamente com o seu marido é considerada uma das líderes do movimento pró-Kremlin na Alemanha, ligada ainda, segundo várias investigações, a movimentos de extrema-direita e aos serviços secretos russos.

O casal organizou vários eventos na região de Colónia no ano passado, incluindo um onde onde líder do regime checheno, Ramzan Kadyrov, foi elogiado, além de uma grande manifestação de apoio à Rússia que reuniu mais de mil pessoas.

Foi durante estas manifestações que Kolbasnikova fez as declarações que o Ministério Público de Colonia considera crime, afirmando que "a Rússia não é um agressor" e que "a Rússia está atualmente a ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia".

O que diz a justiça alemã?

Uma vez que a invasão de outro país é proibida pela lei internacional, a justiça alemã argumenta que expressar a sua aprovação de forma que possa perturbar a ordem pública é um delito previsto no código penal alemão, punível com multas ou penas de até três anos de prisão.

Segundo o jornal local Kölner Stadt-Anzeiger, Kolbasnikova enfrenta outro possível processo por ter alegadamente feito um apelo para se alistar na empresa paramilitar russa Grupo Wagner.

O julgamento no Tribunal Distrital de Colonia começa em 29 de março e os apoiantes da ativista devem reunir-se em frente ao edifício para expressar o seu apoio.