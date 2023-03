Exportação de cereais: a "demonstração de força" da Rússia num acordo que "interessa a todos"

A Rússia aceitou a extensão do acordo para a exportação de cereais e fertilizantes ucranianos através do mar Negro, mas só durante 60 dias. A Ucrânia criticou, mas não rejeitou formalmente a proposta de Moscovo.

O comentador da SIC, Germano Almeida, diz que esta limitação imposta pela Rússia é uma forma de "demonstração de força" num acordo que "interessa a todas as partes".

Na SIC Notícias, fala sobre a posição da China perante a guerra na Ucrânia e o acordo de paz proposto, com os futuros encontros de Xi Jinping com Vladimir Putin, em Moscovo, e com Volodymyr Zelensky, através de uma videoconferência.