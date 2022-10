Hubble revela uma teia de galáxias unidas por um segredo obscuro

Embora o nome pareça ameaçador, a verdade é que o termo “negro” (ou "escuro") é usado porque não parece interagir com a luz como outras matérias - não emite, não reflete, não absorve qualquer parte do espectro eletromagnético - o que faz com que a substância seja difícil de caracterizar.

Há várias hipóteses, mas a maioria dos candidatos a matéria negra enquadra-se numa de duas categorias:

Apesar de difícil de definir, a matéria negra é facilmente quantificável, segundo os astrónomos.

“Aglomerados de galáxias como Abell 611 são laboratórios ideais para a quantificação da matéria escura, devido à abundante evidência do efeito lente gravitacional visível dentro do aglomerado. Um exemplo deste fenómeno é claramente visível no centro da imagem, à esquerda do núcleo brilhante do aglomerado, onde pode ser vista uma curva de luz . Esta curva é a luz de uma fonte mais distante que foi dobrada e distorcida pela vasta massa de Abell 611 e é a medida em que a luz foi dobrada pelo aglomerado que é usada para medir a sua verdadeira massa. Isso pode então ser comparado com uma estimativa da sua massa a partir de todos os componentes visíveis do aglomerado”.