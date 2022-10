Mais grandiosos e cintilantes, os “Pilares da Criação” captados pelo James Webb

Áreas de vermelho intenso, na extremidade dos pilares, são "estrelas ainda em processo de desenvolvimento a serem ejetadas" , com apenas algumas centenas de milhares de anos, explica a NASA em comunicado . Estas "jovens estrelas lançam periodicamente jatos supersónicos que colidem com nuvens de matéria, como estes densos pilares".

Mas graças às suas capacidades de infravermelho, o Telescópio James Webb, lançado no espaço há menos de um ano, pode perfurar a opacidade dos pilares, revelando muitas novas estrelas em formação – bolas vermelhas brilhantes.

"Foram muitos os pedidos para voltarmos aos Pilares da Criação" com o James Webb,disse Klaus Pontoppidan, responsável pelo programa científico do Space Telescope Science Institute, que opera o telescópio a partir de Baltimore.

Esta imagem, que cobre uma área de cerca de oito anos-luz, foi tirada pelo instrumento NIRCam, que opera no infravermelho próximo – um comprimento de onda invisível ao olho humano. As cores da imagem foram assim "traduzidas" em luz visível.

Segundo a NASA, esta nova imagem “vai ajudar os investigadores a rever os modelos de formação de estelar, identificando uma contagem muito mais precisa de estrelas recém-formadas, bem como a quantidade de gás e poeira nesta região”.

As imagens podem ser descarregadas em alta resolução no site do James Webb .

James Webb, o mais potente telescópio espacial

Projeto conjunto da NASA/ESA/CSA (agência espacial do Canadá), o telescópio espacial James Webb é o novo grande observatório de ciências espaciais para resolver os mistérios do Sistema Solar, explorar mundos distantes em redor de outras estrelas e descobrir as origens do Universo.

Um dos principais objetivos deste telescópio de 10 mil milhões de dólares é estudar o ciclo de vida das estrelas, mas também vai à procura de exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar.

O seu lançamento estava previsto para março de 2021, mas a pandemia obrigou ao adiamento. Foi lançado em dezembro de 2021. As primeiras imagens foram divulgadas a 12 de julho de 2022.