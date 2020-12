Sporting de Braga e Benfica procuram aproximar-se do líder Sporting

O Sporting de Braga e o Benfica podem ficar este domingo a dois pontos do líder Sporting, caso vençam Belenenses SAD e Paços de Ferreira, respetivamente, em jogos da nona jornada da I Liga de futebol.

Os bracarenses e os encarnados podem aproveitar o deslize do Sporting, que empatou na visita ao Famalicão (2-2), resultado já aproveitado pelo FC Porto, que se colocou a quatro pontos dos 'leões', com um triunfo por 4-3 em casa sobre o Tondela.

Os bracarenses, atuais terceiros classificados, procuram a sétima vitória consecutiva na I Liga na visita ao Belenenses SAD, 13.º classificado e que vem de três empates.

Depois de ter regressado aos triunfos no campeonato na última ronda, o Benfica, quarto classificado, em igualdade com o Braga, recebe o Paços de Ferreira, que soma três triunfos consecutivos, um dos quais sobre o FC Porto.

Igualados na tabela, com 10 pontos, Nacional (sétimo classificado) e Santa Clara (oitavo) defrontam-se no Funchal, com o Rio Ave (nono), que também tem a mesma pontuação, a receber o Boavista (16.º), que tenta afastar-se da zona de despromoção.