Sérgio Conceição elogia reação do FC Porto 

O FC Porto venceu este sábado na visita ao Tondela, por 3-1, com um hat-trick de Taremi, em jogo da nona jornada da I liga de futebol.

Na conferência de imprensa após o jogo, Sérgio Conceição realçou a boa reação que o FC Porto teve ao golo sofrido nos primeiros minutos.

"Equipa ganhou o jogo com competência", disse o treinador dos dragões.

Com esta vitória, o FC Porto assume a liderança do campeonato, com 23 pontos, mais dois que o Benfica, que ainda vai jogar no domingo. Já o Tondela permanece em 10.º lugar, com nove pontos.

