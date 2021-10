O Benfica venceu este domingo o Vizela, por 0-1, com um golo marcado aos 98 minutos, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Veja aqui o golo de Rafa que deu a vitória ao Benfica nos minutos finais da partida.

Com esta vitória, o Benfica fica no primeiro lugar do campeonato, com 24 pontos, com o FC Porto e o Sporting logo atrás com 23.

Já o Vizela, que soma o sétimo encontro sem vencer, permanece em 12.º lugar, com oito pontos.

As imagens do jogo:

