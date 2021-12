Sérgio Conceição prefere não comentar jogo entre Belenenses SAD e Benfica

O FC Porto desloca-se esta sexta-feira a Portimão. Na antevisão da partida, Sérgio Conceição continuou sem querer comentar o que se passou no jogo do Jamor e que tem provocado debate sobre o impacto da pandemia no campeonato.

As regras estão mais apertadas para os clubes devido ao crescente número de casos de covid-19 nas equipas de futebol.

O jogo com o Portimonense marca o reencontro com Paulo Sérgio depois da acesa discussão entre os dois treinadores em março.

Portimonense-Porto está marcado para as 19:00 desta sexta-feira e termina pouco antes do arranque do dérbi de Lisboa.

