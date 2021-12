Sporting vence Boavista e permanece na liderança do campeonato

O Sporting levou a melhor no duelo contra o Boavista, este sábado, no Estádio de Alvalade, ao vencer o jogo por 2-0, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Os golos foram marcados por Pablo Sarabia (aos 53 minutos) e por Nuno Santos (aos 60 minutos), também autores das assistências dos tentos dos leões, depois de um golo anulado pelo videoárbitro a Pedro Porro no fim da primeira parte.

Com este resultado, a equipa de Alvalade permanece no topo do campeonato, com 38 pontos, mais três que o FC Porto e mais sete que o Benfica, equipas que ainda jogarão nesta jornada.

Já o Boavista permanece com os mesmos 12 pontos, na segunda metade da tabela da I Liga.

Veja aqui o resumo:

SAIBA MAIS