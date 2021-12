Estoril defronta Moreirense e tenta apanhar SC Braga no quarto lugar da I Liga

O Estoril Praia procura esta terça-feira apanhar o Sporting de Braga no quarto lugar da I Liga de futebol, na deslocação ao campo do aflito Moreirense, no dia em que arranca a 16.ª jornada, a última do ano de 2021.

Um regresso aos triunfos coloca os 'canarinhos', quintos classificados com 25 pontos, em igualdade com a equipa bracarense, que só entra em campo na quinta-feira, no terreno do Arouca.

Equipa surpresa desta edição da I Liga, o Estoril Praia vem de uma eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal com o Tondela (3-1) e na última ronda empatou na receção ao Famalicão (2-2).

Em 'maus lençóis' está o Moreirense, penúltimo classificado da prova com nove pontos e apenas um triunfo em 14 jogos. Desde que assumiu o comando técnico, Lito Vidigal conta com três derrotas em tantos jogos disputados, incluindo uma eliminação na Taça de Portugal perante o Mafra (3-1), da II Liga.

O encontro está agendado para as 21:00.

A jornada arranca oficialmente às 17:00, com o Tondela, 15.º classificado, a receber o Gil Vicente, que, em caso de triunfo, sobe provisoriamente ao sétimo posto.

Às 19:00, o Marítimo, 10.º posicionado, recebe o Vizela, 14.º, num encontro em que os madeirenses requisitaram o adiamento, devido a casos positivos de covid-19 no plantel, situação que foi rejeitada pelos minhotos.

