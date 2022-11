Benfica dá o pontapé de saída do campeonato com goleada

O Benfica venceu esta sexta-feira o Arouca, por 4-0, no jogo de estreia da edição 2022/23 da I Liga, disputado no Estádio da Luz.

Aos oito minutos do encontro, o lateral brasileiro Gilberto marcou de cabeça o primeiro golo da época. Mas os "encarnados" ainda fizeram mais três: Rafa bisou (42' e 87'), e aos 45+6' foi a vez de Enzo Fernández.

O campeão FC Porto começa a defender o título no sábado, na receção ao Marítimo, com o Sporting, vice-campeão, visita no domingo o Sporting de Braga, quarta na última época.