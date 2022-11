Incêndio em Ourém perto de entrar em fase de resolução

O incêndio que lavra no concelho de Ourém, distrito de Santarém, está perto de entrar em fase de resolução, disse hoje o comandante distrital de operações da Proteção Civil de Ourém.

Em declarações hoje pouco depois das 08:30 à SIC Notícias, David Lobato esclareceu que chegaram a estar envolvidos cinco meios aéreos para lidar com os pontos quentes desta ocorrência e garantiu que as "preocupações" com possíveis reativações, devido à subida da temperatura e do vento ao longo do dia, vão levar a "manter o mesmo dispositivo pelo menos hoje o dia todo e possivelmente amanhã".

"Temos duas pequenas frentes ativas na zona da Aldeia Nova. Neste momento, os meios que já estão estabelecidos no perímetro do incêndio, em princípio, mais meia hora deverão conseguir debelar a situação. Esperamos dentro de meia hora colocar o incêndio em resolução", afirmou o responsável.