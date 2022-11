Três frentes ainda ativas no incêndio de Vila Real

O fogo, que começou este domingo por volta das 7:00, chegou a ter um perímetro de cerca de 15 quilómetros, com três frentes ativas durante todo o dia, e provocou três feridos.

"Temos, neste momento, o incêndio ativo com três frentes, sendo que uma nos causa maior preocupação. As outras duas estão já em processo de consolidação, com o apoio de meios terrestres e máquinas de rasto", começou por dizer Miguel Fonseca, comandante das operações da Proteção Civil.

Queremos acreditar que, com a entrada dos meios aéreos no teatro de operações, vamos conseguir debelar esta frente.

Não existem aldeias em risco, mas espera-se que o combate às chamas seja dificultado pelas elevadas temperaturas que se farão sentir ao longo do dia e pelo aumento de intensidade do vento, cuja direção "será difícil de prever".

Pelas 8:00 desta segunda-feira, encontravam-no no terreno mais de 400 operacionais.