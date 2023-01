"O que aconteceu no Brasil foi mais grave do que no Capitólio"

Apesar de considerar que há semelhanças entre o que aconteceu em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, o analista político, Felipe Mendonça Peleteiro, disse na antena da SIC Notícias que aquilo que aconteceu no domingo em Brasília “foi mais grave”.

Porquê? "Tivemos um ataque aos edifícios que representam os três poderes - o Palácio do Planalto (Executivo), o Congresso Nacional (Legislativo) e o Supremo Tribunal Federal (Judiciário). Por isso, esta invasão é muito emblemática e mostra um ataque direito à democracia brasileira”.

Por isso vai ser “importante processar os financiadores [dos protestos] e os detidos” para mostrar “a força e a competência” da justiça brasileira.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes, numa operação de que resultaram cerca de 1.500 detidos.

A Polícia Federal brasileira informou que cerca de 600 pessoas presas acusadas de participarem nos atos, na maioria idosos com mais de 65 anos, mulheres que têm filhos pequenos e pessoas com comorbilidades graves, foram libertadas para responder em liberdade.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira que apoiam o anterior presidente, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, na capital brasileira.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.

Torres é alvo de um pedido de prisão que ainda não foi cumprido por se encontrar em viagem aos Estados Unidos.