Era capaz de esperar até 35 horas na fila para se despedir da Rainha Isabel II?

Será solicitado seguir em frente o tempo todo, enquanto estiverem na fila até saírem na Praça do Parlamento. Isto é, não pode ficar no local onde se encontra o corpo da Rainha, para dar a oportunidade a outras pessoas de se despedirem de Isabel II.

As portas do Salão de Westminster vão abrir na quarta-feira às 17:00, estando aberto 24 horas até fecharem na segunda-feira às 18:30.

Começa a operação logística de grande envergadura, "London Bridge" , esta terça-feira à tarde. O caixão com a Rainha Isabel II vai abandonar a Escócia e chegará a Londres. Depois de um cortejo pelas ruas da capital britânica, o corpo da monarca vai ficar no Palácio de Buckingham até quarta-feira e depois estará no Salão de Westminster. Será neste local que os cidadãos terão a oportunidade de estarem perto e despedirem-se da Rainha. O problema é que podem ficar até 35 horas na fila.

As flores, cartões, peluches e outras recordações são deixadas nos parques e enchem já o “Jardim de Tributo Floral”, em Green Park, com uma área superior a um campo de futebol, para onde têm sido levados os ramos e ofertas deixadas nas imediações desde quinta-feira e onde outros têm sido deixados diretamente pela população, em resposta a um apelo das autoridades.

Para isso, como outras pessoas a seu lado , trouxe uma tenda, saco-cama, comida e água. Há quem diga estar no recinto de Buckingham desde a semana passada e pretenda ficar até ao funeral de Isabel II, na próxima segunda-feira, como Patrick O’Neill, que viajou para Londres desde Belfast, na Irlanda do Norte, no dia seguinte ao da morte da Rainha.

Deborah vai ficar até quarta-feira à tarde no local onde está já sentada desde a madrugada de hoje, até à saída do cortejo de Buckingham para o palácio de Westminster.

Mas desde as 06:00 que Deborah Elizabeth está a postos para ver a chegada do caixão, sentada numa cadeira de campismo, na primeira linha das proteções metálicas instaladas ao fundo do The Mall , quase em frente dos portões do palácio por onde passará esta terça-feira o cortejo fúnebre da monarca.

O Palácio de Buckingham pediu para serem deixadas neste espaço as flores e sem plásticos a envolvê-las, e apelou a que não se levem mais peluches, balões, velas e outras ofertas, como as sandes de compota de que a Rainha gostava e que ficaram imortalizadas num vídeo com a personagem “Paddington” feito em junho, durante as celebrações do jubileu de platina do reinado.

Centenas de seguranças e polícias organizam as multidões em Buckingham, com vedações colocadas por todo o recinto e no meio dos parques, e avisos e indicações escritas em cartazes e gritadas em permanência pelos agentes de segurança.

Sucessivas vedações foram colocadas nesta área nos últimos dias, à medida que as multidões foram engrossando e que se aproximava o dia da chegada do corpo de Isabel II a Londres e das cerimónias fúnebres dos próximos dias.

Foram montados palanques, vedações em todos os acessos e vários pontos com sistemas de pórticos de segurança, para os controlos semelhantes aos dos aeroportos a que será sujeita a população que quiser ter acesso ao Salão de Westminster (Westminster Hall), com as autoridades a esperarem “longas filas” durante as 24 horas dos quatro dias em que o corpo de Isabel II estará no local.

Várias centenas de seguranças estão também já nesta área de Westminster, mas aqui havia hoje só turistas, retratando-se em frente da Abadia de Westminster, aproveitando também as inúmeras bandeiras com que Londres foi engalanada para receber a Rainha Isabel II.