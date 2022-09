Tropas neozelandesas fazem "haka" de apoio aos novos príncipes de Gales

As tropas da Nova Zelândia fizeram um “haka” para os novos príncipes de Gales. William e Kate assistiram à tradicional dança no Centro de Treino do Exército, em Guildford, durante um encontro com o pessoal militar da Commonwealth.

25 membros da Força de Defesa da Nova Zelândia mostraram o seu apoio para com os representantes da monarquia britânica, através do tradicional “haka”, bastante característico daquele país. Os vários soldados levaram a cabo a típica dança de guerra, em sinal de respeito para com o casal.

Após a morte da rainha de Inglaterra, William e Kate, até então apenas intitulados de Duques de Cambridge, acumulam agora também o título de príncipes de Gales. William, é neste momento o sucessor ao trono britânico.

Tropas da Austrália, Canadá e Nova Zelândia reuniram-se no Centro de treino do exército de Pirbright - uma base do exército britânico a oeste de Londres - para se prepararem para o papel que irão desempenhar no funeral de Isabel II. Todos os três países partilham o monarca Carlos III como seu chefe de Estado.