Tóquio2020. Seis nadadores polacos falham Jogos Olímpicos por causa de erro administrativo

Um erro administrativo da Federação Polaca de Natação (PZP) impediu seis nadadores de participarem nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, com os atletas prejudicados a criticarem publicamente o presidente do organismo, Pawel Slominski, que já lamentou o sucedido.

"Quero expressar o meu mais profundo pesar e tristeza com a situação", afirmou em comunicado Pawel Slominski, admitindo o erro que obrigou os nadadores, que já estavam no Japão, a regressarem à Polónia no domingo, ainda antes do arranque dos Jogos.