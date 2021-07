Abertura dos Jogos Olímpicos. Um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 realizou-se esta sexta-feira no Estádio Olímpico, no Japão. As delegações dos países participantes desfilaram sem público nas bancadas.

No Estádio Olímpico de Tóquio cumpriu-se um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19.

Portugal vai estar representado por 91 atletas - porque o surfista Frederico Morais anunciou esta sexta-feira a desistência, por estar infetado com o novo coronavírus -, em 17 modalidades.

A competição arrancou com um ano de atraso, sem público e sob ameaça da pandemia. Os Jogos Olímpicos decorrem até dia 8 de agosto.