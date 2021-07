Medalhados olímpicos podem retirar máscara 30 segundos para fotos no pódio

Os atletas medalhados nos Jogos olímpicos Tóquio2020 vão poder retirar as máscaras por 30 segundos para serem fotografados no pódio durante a cerimónia de entrega de medalhas, anunciou hoje o Comité olímpico Internacional (COI).

"A ideia é permitir que os atletas, que já competiram e são poucos naquele momento, retirem as máscaras para as fotos", afirmou Mark Adams, porta-voz do COI, acrescentando: "Acho que todos compreenderão a decisão e perceberão que o risco de contágio é muito baixo".