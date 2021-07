Telma Monteiro eliminada em -57 kg após perder no segundo combate

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada na segunda ronda da categoria de -57 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder com a polaca Julia Kowalczyk, em combate disputado no Nippon Budokan.

Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, havia batido Kowalczyk no único combate que tinham realizado, em 2020, mas hoje perdeu já no 'golden score', ao somar o terceiro castigo com 9.31 minutos de combate.

A judoca lusa, de 35 anos, competia nos seus quintos Jogos Olímpicos e em Tóquio2020 repete a classificação de Pequim2008, com um nono lugar, resultante de uma vitória e uma derrota na competição.

RUNGROJ YONGRIT

O calendário dos atletas portugueses para esta segunda-feira

► 04h00* – Fu Yu- Ténis de Mesa - Segunda ronda do torneio feminino de singulares;

► 06h35 – Carolina João - Vela - Regatas 3 e 4 da classe Laser Radial;

► 07h30* – Marcos Freitas - Ténis de Mesa - 3.ª ronda do torneio masculino de singulares;

► 11h30 – Portugal x Bahrain - Andebol - Fase de grupos do torneio masculino;

► 12h26 – Diana Durães e Tamila Holub- Natação - Eliminatórias dos 1500 metros livres femininos;

► 22h30 – Melanie Santos - Triatlo - Prova feminina;

*horários indicativos do arranque das eliminatórias