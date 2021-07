Tóquio 2020. Nadadoras Tamila Holub e Diana Durães falham final dos 1.500 livres

As nadadoras portuguesas Tamila Holub e Diana Durães falharam, esta segunda-feira, a qualificação para a final da prova dos 1.500 metros livres dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminarem as eliminatórias em 22.º e 23.º lugar, respetivamente.

Tamila Holub, que tinha sido 24.º classificada nos 800 metros livres no Rio2016, foi a melhor representante portuguesa, com o tempo de 16.25,16 minutos, concluindo a série no quinto lugar, seguida de Diana Durães, estreante em Jogos Olímpicos, que foi sexta classificada, com 16.29,15.

As nadadoras ficaram muito longe do recorde nacional, de 16.15,12 minutos, que foi estabelecido por Diana Durães em 9 de fevereiro de 2020, na estreia da distância mais longa da natação nos Jogos, com a norte-americana Katie Ledecky a ser a mais rápida das oito finalistas, com 15.35,35, primeiro recorde olímpico.

