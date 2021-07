Jorge Fonseca e Ana Catarina Monteiro recebidos com aplausos à chegada a Portugal

Ana Catarina Monteiro foi recebida esta sexta-feira, no Aeroporto do Porto, com aplausos depois de ter conquistado o 11.º lugar nos 200 metros mariposa nos Jogos Olímpicos. Em Lisboa, esta sexta-feira também foi dia de festa, com a chegada de Jorge Fonseca que trazia ao peito a medalha de Bronze.

A medalha é nossa, mas quem a conquistou foi Jorge Fonseca que trouxe o bronze ao peito à chegada de Tóquio. No Aeroporto de Lisboa foi recebido assim por dezenas de pessoas na noite desta sexta-feira.

Até agora, é o único atleta português que trouxe uma medalha para casa nesta edição dos Jogos Olímpicos. Daqui a três anos, espera que o trabalho árduo lhe traga o ouro e até já prometeu uma dança em Paris.

Por agora, a medalha conquistada esta quinta-feira é dedicada a quem sempre o admirou desde o início. Jorge Fonseca é o primeiro atleta a conseguir um lugar no pódio na categoria de -100kg no Judo, mas acredita que ao país ainda vão chegar mais medalhas.



No Porto, Ana Catarina Monteiro que chegou sem um lugar no pódio, mas foi recebida com a mesma festa e com o mesmo orgulho. É a primeira nadadora portuguesa na natação a ir a uma meia final nos Olímpicos.

Ficou no 11.º lugar nos 200 metros mariposa, o terceiro melhor resultado nas provas de Natação em Portugal. Por agora promete continuar os treinos e deixa para Paris a realização do sonho e a conquista de uma medalha.

