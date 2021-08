Auriol Dongmo muito desiludida com o quarto lugar no lançamento do peso

A atleta portuguesa Auriol Dongmo terminou em quarto lugar na final do concurso de lançamento do peso, ao lançar 19,57 metros, ficando muito perto de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A detentora dos recordes nacionais de Portugal (19,75 metros) e dos Camarões (18,37), lançou 19,29, 18,95 e 19,17, assegurando um lugar entre as oito finalistas, fase em que obteve 19,57, 19,45 e 19,45, ficando a apenas cinco centímetros da terceira classificada, a neozelandesa Valerie Adams (19,62), campeã em Pequim2008 e Londres2012 e prata no Rio2016.

À frente da atleta natural dos Camarões, que se naturalizou portuguesa em 2019, além de Adams, ficou apenas a chinesa Lijiao Gong, campeã do mundo em 2017 e 2019, e nova campeã olímpica, com 20,58 metros, e a norte-americana Raven Saunders, medalha de prata, com 19,79.

Auriol Dongmo, campeã da Europa em pista coberta em 2021, chegou ao concurso olímpico com o quinto registo do ano, com o recorde nacional de 19,75 metros, alcançado em Huelva, em Espanha, em 03 de junho.

No Rio2016, a lançadora foi 12.ª classificada, então ao serviço dos Camarões.

► 11h30 – Portugal x Alemanha - Ténis de Mesa - Oitavos de final do torneio de equipas;

► 12h15 – Patrícia Mamona - Atletismo - Final do triplo salto feminino.

*horário indicativo do arranque das eliminatórias

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 decorrem até 8 de agosto.