Tóquio 2020. Simone Biles volta abdicar de provas finais

A ginasta Simone Biles renunciou a mais duas finais nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A federação norte-americana confirmou que a atleta decidiu retirar-se das finais de salto e paralelas assimétricas, marcadas para este domingo.

Simone Biles colocou a saúde mental à frente da ambição olímpica e decidiu que também não irá participar nas finais de salto e paralelas assimétricas.

A Federação norte-americana divulgou decisão da atleta que também já tinha abdicado de participar nas finais por equipas e no all around. Até agora, a atleta norte-americana de 24 anos já abdicou de participar em quatro finais.

Simone Biles ainda está inscrita como finalistas nas provas de solo e trave, que estão marcadas para 2 e 3 de agosto. Para já, não se sabe se vai ou não participar.

VEJA MAIS: