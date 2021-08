Portugal nos Jogos Olímpicos. Quem continua e quem está fora

Canoísta Joana Vasconcelos eliminada em K1 200 metros

A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos foi eliminada na prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao falhar o apuramento para as meias-finais.

Depois de não ter conseguido a qualificação direta nas eliminatórias, Vasconcelos terminou no quarto lugar dos quartos de final, em 43,379 segundos, a 1,651 segundos da canadiana Andreanne Langlois, vencedora da série, que avançou para as 'meias' com a chinesa Qing Ma, segunda, a 593 milésimos.

Maxim Shemetov

Salomé Afonso fica pelas eliminatórias nos 1.500 metros

A portuguesa Salomé Afonso concluiu a primeira série das eliminatórias dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em 04.10,80 minutos e ficou de fora das semifinais da distância.

Salomé Afonso, estreante em Jogos Olímpicos, terminou no 13.º lugar, quando necessitava de ficar entre as seis primeiras classificadas - que se apuram diretamente - ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas as séries.

TIAGO PETINGA

Canoísta Teresa Portela apurada para as meias-finais de K1 200

A canoísta portuguesa Teresa Portela qualificou-se diretamente para as meias-finais da prova de K1 200 metros, após ter sido segunda classificada na sua eliminatória.

Na quarta de cinco séries no Sea Forst Waterways, Teresa Portela concluiu a prova em 42,050 segundos, a 362 milésimos da vencedora, a chinesa Mengdie Yin.

Yara Nardi

Fernando Pimenta apurado para as meias-finais de K1 1.000

O canoísta português Fernando Pimenta apurou-se diretamente para as meias-finais da prova de K1 1.000 metros, ao vencer a sua eliminatória.

Fernando Pimenta, que liderou, tranquilamente, a prova do primeiro ao último metro, cumpriu a regata praticamente a 'solo', em 3.40,323 minutos, batendo o eslovaco Peter Gele, segundo classificado e também apurado diretamente para as meias-finais, por 1,808 segundos.

Kirsty Wigglesworth

Lorène Bazolo apura-se para as semifinais dos 200 metros

A atleta portuguesa Lorène Bazolo qualificou-se para as semifinais da prova dos 200 metros, ao terminar em segundo lugar na quinta série de eliminatórias, com o tempo de 23,21 segundos.

A atleta do Sporting, que precisava de terminar nas três primeiras posições da sua série para se apurar diretamente para as semifinais, foi apenas batida por Anthonique Strachan, das Bahamas, que se impôs com o tempo de 22,76 segundos.

TIAGO PETINGA

Marta Pen nas semifinais dos 1.500 metros após protesto

A portuguesa Marta Pen vai disputar as semifinais dos 1.500 metros após o protesto apresentado devido à colisão com uma atleta ter sido acolhido pela organização, confirmou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

A Missão de Portugal contestou junto do juiz de apelo a irregularidade que atrasou Marta Pen na terceira série das eliminatórias, que terminou no 10.º lugar, em 04.07,33 minutos.

"A atleta que estava à minha frente parou abruptamente, quando eu ia para o 'sprint' final e tive de parar e retomar a prova. Felizmente, não me aleijei", descreveu Marta Pen.

TIAGO PETINGA

Meteorologia adia todas as regatas na vela nos Jogos Olímpicos

As condições climatéricas em Enoshima, centro da vela dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiaram esta segunda-feira todas as regatas marcadas, incluindo a 'medal race' do 49er, com José Costa e Jorge Lima.

Além da regata das medalhas, que conta com a dupla portuguesa para já na sexta posição, também as corridas do 470 masculino foram adiadas, com Diogo Costa e Pedro Costa a procurarem entrar nos 10 primeiros, seguindo no 13.º posto.

As provas estão, para já, agendadas para terça-feira, sem hora definida, e dependentes das condições de vento.