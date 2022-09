Sporting vai manter forma de jogar frente ao Tottenham, garante Amorim

O Sporting recebe esta terça-feira o Tottenham para a Liga dos Campeões. Rúben Amorim reconheceu que a equipa de Londres é "muito completa e com jogadores de grande qualidade", mas assumiu que a sua equipa "gosta de ter bola" e "quer manter isso" na terça-feira.

Ainda assim, o técnico advertiu que os “leões” não podem cometer os mesmos erros que na Alemanha, no encontro da primeira jornada da 'Champions, na última semana.

O encontro da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol está marcado para as 17:45 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A equipa orientada por Ruben Amorim lidera o grupo, após vencer o encontro da primeira jornada, frente ao Eintracht Frankfurt, por 3-0, com os mesmos três pontos do que o Tottenham, que bateu o Marselha, em Londres, por 2-0.