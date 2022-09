Champions: FC Porto joga com Club Brugge, Sporting recebe Tottenham

O FC Porto recebe esta terça-feira o Club Brugge, no Grupo B, enquanto o Sporting defronta o Tottenham, em Alvalade, no Grupo D, em duelos a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol.

FC Porto

Depois do desaire em Madrid com o Atlético (2-1), os campeões nacionais recebem no Dragão o Club Brugge, num encontro em que não vão poder contar com o avançado iraniano Taremi, devido a castigo, e com o médio internacional português Otávio, lesionado.

Na primeira ronda, os belgas bateram em casa o Bayer Leverkusen (1-0), com os germânicos, desta vez, a receberam o Atlético Madrid, de João Félix, no outro encontro do agrupamento.

Ambos estão agendados para as 20:00 (horas de Lisboa).

Sporting

Antes, às 17:45, é a vez de o Sporting medir forças com o Tottenham, o principal favorito a vencer o Grupo D, num jogo em que o técnico Rúben Amorim tem baixas na defesa.

St. Juste e Luís Neto estão lesionados e vão falhar a partida.Na primeira ronda, o Sporting foi à Alemanha bater o Eintracht Frankfurt, por 3-0, com o Tottenham, no outro jogo, em Londres, a bater o Marselha, de Nuno Tavares, por 2-0.Às 20:00, Marselha e Eintracht defrontam-se em França.

Nos jogos de hoje, destaque ainda para a receção do Bayern Munique ao FC Barcelona, no Grupo C, que marca o regresso do avançado polaco Robert Lewandowski à casa do seu antigo clube.