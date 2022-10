Diogo Costa herói em Leverkusen? Casillas partilha feito inédito do português

O antigo guarda-redes dos “dragões” escreveu na sua página oficial do Twitter que Diogo Costa “vai ser um fenómeno” e partilhou uma publicação que dá conta de que o guarda-redes português se tornou o primeiro jogador a fazer uma assistência a defender um penálti num jogo da Liga dos Campeões .

Diogo Costa foi, esta quarta-feira, uma figura de grande destaque pela positiva no jogo entre o FC Porto e o Bayer Leverkusen, ao fazer a assistência para o primeiro golo dos “dragões” e ao defender um penálti. Um feito inédito que foi partilhado por Iker Casillas na rede social Twitter .

Diogo Costa foi crucial no primeiro golo do FC Porto ao fazer a assistência para o golo de Galeno, que seria o primeiro de três na Alemanha.

10 minutos depois da assistência, o jovem guarda-redes foi mais uma vez importante ao defender um penálti que na altura segurava a vantagem do FC Porto no marcador.

O FC Porto venceu o Bayer Leverkusen por 3-0 com um golo de Galeno e dois de Mehdi Taremi, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Diogo Costa já conta com 11 participações na Champions com a camisola do FC Porto.