Louçã defende saída da administração do EuroBic

Francisco Louçã considera que a administração do EuroBic, liderada por Teixeira do Santos, não tem condições para continuar. Estas declarações foram feitas no dia em que o governador do Banco de Portugal falou pela primeira vez da Luanda Leaks. Sem nunca se referir ao EuroBic, Carlos Costa diz que todos os bancos têm de cumprir a lei de prevenção de branqueamento de capitais.