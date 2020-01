Dois administradores das sociedades de Isabel dos Santos em Malta apresentam demissão

Na sequência dos Luanda Leaks tem-se assistido a uma autêntica debandada do império de Isabel dos Santos. Agora, ficou a saber-se que se demitiram os dois administradores de várias sociedades da empresária angolana em Malta, depois de terem sido confrontados com perguntas do Consórcio Internacional de Jornalistas.

As cartas de renúncia afetam por exemplo a empresa que controlava a portuguesa Efacec e outra através da qual Isabel dos Santos tinha a participação no banco BIC.

Para além dos administradores, as sociedades estão agora também sem auditores, depois da saída da multinacional PwC.

