Rui Pinto avisa que "há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber"

Preso preventivamente há cerca de um ano devido à divulgação de documentos que deram origem ao caso Football Leaks, o advogado de Rui Pinto assumiu que o hacker é o denunciante por trás da investigação do Luanda Leaks, tendo entregue ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação os 715 mil documentos, captados por Rui Pinto.

Após o anúncio, foi divulgada uma mensagem na página do Twitter de Rui Pinto, onde o português diz que a sua "prolongada e desproporcional prisão preventiva tem como objetivo primordial silenciar as denúncias, e manter os casos do Luanda Leaks a sete chaves".

Com a possibilidade de serem apresentados mais documentos, que poderão dar origem a outro tipo de investigações, Rui Pinto deixa a garantia que "há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber" acerca dos "Vistos Gold, ESCOM e BES Angola".

Veja também: