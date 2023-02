Em entrevista à BTV, canal oficial do Benfica, Rui Costa, presidente dos “encarnados”, afirmou que fez de tudo para que Enzo Fernández não saísse do Benfica em janeiro, mas que o jogador não quis ficar no clube e forçou a saída para o Chelsea.

Após o término do Mundial do Qatar ficou claro que segurar Enzo Fernández seria uma missão de elevada exigência para