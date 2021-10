José Fonte, Trincão e o estreante Rafael Leão foram esta terça-feira chamados à seleção portuguesa, face à indisponibilidade de Rafa e Domingos Duarte para os jogos com Qatar e Luxemburgo, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação divulgada no site oficial do organismo, o avançado do Benfica e o defesa do Granada "foram dispensados, depois de a Unidade de Saúde e Performance da FPF ter avaliado a situação clínica".

Desta forma, o selecionador Fernando Santos optou por chamar o central do Lille José Fonte, que estava ausente das opções desde o UEFA Euro 2020, o extremo do Wolverhampton Trincão e o avançado do AC Milan Rafael Leão, convocado pela primeira vez para a seleção principal.

O grupo de 25 jogadores às ordens de Fernando Santos concentra-se esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde começará a preparar o particular com o Qatar, no sábado, e o duelo com o Luxemburgo, em 12 de outubro, a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, ambos no Estádio Algarve.

A partir das 17:00, a seleção nacional realiza um treino na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas. Pouco antes do início da sessão, um jogador a designar falará em conferência de imprensa, às 16:30.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.

Destas 12 equipas presentes nos play-offs, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

